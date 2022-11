Gut gefrühstückt durchstarten in Kempten vom Wochenmarkt bis zu türkischen Spezialitäten

Türkisches Essen im großen Kreis, Veganes und italienischen Kaffee: Diese besonderen Frühstücksangebote gibt es in Kempten. Tipps aus der Lokalredaktion.

12.11.2022 | Stand: 05:27 Uhr

Eine Breze auf die Hand und ab ins Büro – so startet der Tag wohl für viele Menschen in Kempten und dem Oberallgäu. Nicht immer reicht die Zeit im morgendlichen Alltagsstress für ein ausgewogenes Frühstück, oft bleibt es doch nur beim schnellen Espresso. Umso wichtiger, sich für Semmel, Käse und Ei auch einmal reichlich Zeit zu nehmen. Zahlreiche Lokale in der Umgebung bringen dafür Veganes, Regionales oder Spezialitäten aus der Ferne auf den Tisch. Empfehlungen der Redaktion (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.