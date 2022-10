Stefano Calzoni liefert Früchtekisten an Unternehmen und Privatkunden. Viktualien- und Wochenmarkt waren seine Lehrstätten. So ändert sich das Kundenverhalten.

01.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Was als Nebenjob eines Schülers begonnen hat, ist heute ein erfolgreiches Startup. Auf dem Viktualienmarkt in München hat Stefano Calzoni vor 13 Jahren seine Leidenschaft für Obst und Gemüse entdeckt. Um seine Kasse aufzubessern, arbeitete der Kemptener dort als Verkäufer. Heute ist er Chef des Unternehmens Calzo’s Fruitbox mit Sitz in Lauben und liefert Früchtekisten an Geschäfts- und Privatkunden.

