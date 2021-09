Fußball begeistert Schüler in Kempten

In diesem Jahr dürfen Kinder wieder auf den Sportplatz. Am Allgäu-Gymnasium machen sie ihr Schnupperabzeichen

28.09.2021 | Stand: 12:15 Uhr

Für Claudia Reinert war es ein glücklicher Moment, als sie kürzlich den Fußballtag am Sportplatz des Allgäu-Gymnasiums erlebte. Monatelang verhinderte die Corona-Pandemie Schulsport. Doch jetzt konnten 90 Viertklässler der benachbarten Haubenschloss-Schule wieder gemeinsam auf den Rasen und machten zusammen mit AG–Schülern ihre Fußball-Schnupperabzeichen. „Das ist soziales Lernen“, sagte die strahlende AG-Chefin.

Stützpunkttrainer und Sportlehrer Florian Münch an der Aktion beteiligt

Organisiert wurde die Aktion zusammen mit dem FC Kempten am Weltkindertag von Florian Münch und Frank Rüger. Münch ist Sportlehrer und DFB-Stützpunkttrainer am DFB-Stützpunkt Sonthofen und Inhaber der Fußballtrainer A-Lizenz. „Die Kinder sollen Bewegung erleben uns sehen, dass Fußball begeistern kann“, sagte Münch. Dazu gab es drei Stationen: einen Dribbelparcours, eine Pass-Station und Sieben-Meter-Schießen. Außerdem konnten die Gruppen, in denen Jungen und Mädchen gemischt waren, an einem Mini-Fußballturnier „Fußball 3“ teilnehmen. „Es wäre schön, wenn sie in einem Verein landen“, sagte Münch.

Ausbildungsschule für den DFB Junior-Coach

Das Gymnasium im Haubenschloss ist offizielle Ausbildungsschule für den DFB Junior-Coach. Münch: „Wir sind stolz darauf, dass das Allgäu-Gymnasium eine der Schulen ist, die mit dem Deutschen Fußball-Bund und dem Bayerischen Fußball-Verband Schüler der Jahrgangsstufen neun und zehn zum DFB-Junior-Coach ausbildet.“

Die Ausbildung zum DFB-Junior-Coach dient als Vorstufe zum Übungsleiter (Trainer C-Lizenz Breitenfußball) und ermöglicht es den Teilnehmern, als Nachwuchstrainer im Verein oder in der Schule im Rahmen einer Fußball-AG mitzuarbeiten.

Jetzt sammelten 14 Schüler der elften Klassen am Allgäu Gymnasium erste Trainererfahrung mit den U 11-Fußballern. Die AG-Schüler machen dann im Sommer 2023 ihr „Fußball-Abitur“. Insgesamt nehmen bayernweit 28 Schulen als Ausbildungsstätten des DFB Junior-Coach teil.

Lesen Sie auch