„Wer lange da ist, leistet viel“, ist ein überholtes Prinzip, sagt Beraterin Brigitte Abrell. Kathrin Gerlach zeigt: Mann muss nicht immer verfügbar sein.

19.03.2022 | Stand: 19:00 Uhr

„Bei uns geht Führen in Teilzeit nicht.“ Diesen Satz hat Brigitte Abrell schon oft gehört. Dabei ist sie selbst der lebende Beweis, das es doch geht: Die Memmingerin hat lange Zeit eine Krankenversicherungsfiliale geleitet – zwölf Jahre davon in Teilzeit. Inzwischen ist sie als Beraterin tätig und war jüngst Gastreferentin bei den Frauenaktionstagen der Stadt Kempten. Auch Kathrin Gerlach zeigt, dass es geht. Sie leitet seit acht Jahren die Kita Vogelnest in Oy – in Teilzeit.