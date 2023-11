BBK-Jahresausstellung in Kempten: Fünf Preise gehen an fünf Frauen

78 Mitglieder des Künstlerverbands zeigen im Hofgartensaal der Kemptener Residenz ein ansprechendes, breites Spektrum. Darunter ist Kollegenpreisträgerin Karin Haslinger.

18.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Alle Jahre wieder lädt der Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Allgäu/Schwaben-Süd seine Mitglieder ein, für die Jahresausstellung ein Werk beizusteuern. Von den etwa 180 Mitgliedern beteiligten sich dieses Mal 77 Künstlerinnen und Künstler. Aber nicht nur ihre Arbeiten sind bis 3. Dezember im Hofgartensaal der Kemptener Residenz zu bestaunen.

Gleich am Eingang präsentiert sich auch die neue BBK-Kollegenpreisträgerin Karin Haslinger. Die 64-Jährige war zwölf Jahre lang Verbandsvorsitzende und hat eine eigene künstlerische Handschrift entwickelt. Zu sehen ist das in fünf großformatigen, leuchtenden Ölgemälden, in deren Fokus Figuren stehen. „Ihr Thema ist der Mensch und der Mensch in seinem Miteinander“, sagte BBK-Vorsitzende Barbara Wolfart bei der Eröffnung am Freitagabend. Wolfart freute sich auch über 2000 Euro Preisgeld, das der „Förderverein Bildende Kunst Schwaben Süd“ erstmals für die BBK-Jahresschau bereitstellte und das geviertelt wurde. Über jeweils 500 Euro freuen sich Jeannette Dubielzig (Acrylbild „Im Fluss“), Elke Wieland (Steinplastik „Verbindung), Eva-Caroline Dornach (Fotoarbeit „Vergänglich“) und Marianne Manda (Objektkasten „Laila und ihre Schwestern“).

Kurzweilig und anregend erweist sich ein Besuch der Ausstellung, in der viele Bildhauerarbeiten den Blick auf sich lenken. Mehr über die Schau und ein Porträt der Kollegenpreisträgerin Karin Haslinger lesen Sie demnächst hier.

Öffnungszeiten der BBK-Jahresausstellung (bis 3. Dezember): Dienstag bis Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 18 Uhr.