Fünfjährige aus Kempten spendet ihre Haare für kranke Kinder

Arya (5) liebt ihre langen Haare – trotzdem hat sie einen Teil davon nun für kranke Kinder gespendet. Jetzt genießt sie ihren „leichten Kopf“.

24.06.2023 | Stand: 07:18 Uhr

Arya Langenmayr-Aslivar ist stolz auf ihre Haare. „Im Licht glitzern sie“, sagt die Fünfjährige. Stolz kann sie jetzt aus einem weiteren Grund sein: Die junge Kemptenerin hat vor einigen Tagen ihre hüftlangen Haare für eine Echthaar-Spende abschneiden lassen.

Auch Aryas Mama Maria Langenmayr hat lange Haare und überlegte selbst, ob sie diese spenden soll. Allerdings sind die gefärbt, was eine Spende in ihrem Fall ausschließt. Jedoch bekam Tochter Arya mit, worüber sich ihre Mama Gedanken machte. Und sagte kurzerhand: Dann spende eben ich meine Haare.

Fünfjährige Kemptenerin Arya Langenmayr-Aslivar spendet ihre Haare

Mit entscheidend war ein Video, sagt die Fünfjährige: Darin habe sie ein krebskrankes Kind mit Glatze gesehen, das eine Perücke erhält. Das wollte sie auch ermöglichen – obwohl die Mama davon zunächst nicht gerade begeistert war. „Immer wieder hat sie gefragt, ob ich das wirklich will“, sagt Arya. „Und ich hab immer gesagt: Ja!“ Zumindest die Hochzeit der Eltern wartete sie ab, dann ging es zur Friseurin.

Auch dort haben sie keine Zweifel befallen. Zunächst flocht die Friseurin ihre Haare zu einem Zopf, dann kam die Schere. „Oh, jetzt bin ich aber erschrocken“, habe die Fünfjährige gesagt, als der Zopf ab war. Jetzt sagt sie: „Ich hab es mir sogar kürzer vorgestellt.“

Echthaar-Spende für kranke Kinder: Arya Langenmayr-Aslivar (5) aus Kempten war gespannt auf die Reaktionen ihrer Kita-Freunde

Wer selbst seine Haare spenden will, sollte darauf achten, dass der Zopf mindestens 25 Zentimeter lang ist, teilt die Deutsche Krebshilfe mit: Das sei nötig, um eine Perücke knüpfen zu können. Vier bis fünf Zöpfe seien für eine Perücke nötig. Gefärbte Haare kommen per se zwar in Frage – das hängt im Einzelfall aber etwa von der Färbemethode ab. Die Krebshilfe verweist online auf Perückenhersteller, an die Spenden möglich sind.

Nach ihrem Friseur-Termin wollte Arya direkt zurück in den Kindergarten. „Ich war aufgeregt, kein Mädchen dort hat so kurze Haare wie ich jetzt“, sagt Arya. Sie selbst sei zufrieden mit der neuen Frisur. „Jetzt ist der Kopf so schön leicht.“ Außerdem ziepe es beim Kämmen nicht mehr. Trotzdem will Arya ihre Haare wieder lang wachsen lassen. „Und dann spende ich sie wieder.“