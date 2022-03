Für den „Garten am Wildbach“ gehen die Arbeiten los

Pflegeheim für 187 Bewohner entsteht an der Memminger Straße. Im April ist Baubeginn des 30-Millionen-Euro-Projekts. Wie die Planung im Detail aussieht.

Wohnungen für 187 Seniorinnen und Senioren entstehen in Kempten. Jetzt hat die Unternehmensgruppe HBB aus Hamburg angekündigt, dass die Arbeiten auf dem ehemaligen Gelände der Gärtnerei Herb an der Memminger Straße im April beginnen. Der Name „Garten am Wildbach“ bezieht sich auf die Lage direkt an der Rottach. Auf 30 Millionen Euro beläuft sich die Investitionssumme, 80 Arbeitsplätze werden geschaffen.

Abbrucharbeiten stehen am Beginn des Projekts, bevor die Handwerker den sechsgeschossigen Neubau angehen. Das Pflegeheim wurde vom Architekturbüro Broll-Förster aus Berlin geplant. Der Gestaltungsbeirat hat die Entwicklung begleitet und dem Konzept Lob gezollt. Überwiegend bekommen die künftigen Mieterinnen und Mieter Einzelzimmer, deren Größe die gesetzlichen Anforderungen überträfen, heißt es in einer HBB-Mitteilung.

Die Lage ist für das Objekt ein wichtiger Faktor

Das Grundstück umfasst knapp 5000 Quadratmeter. Von der Lage an der Ecke Memminger Straße und Adenauerring profitiere das Haus mehrfach, sagt Geschäftsführer Oliver Radünz. „Es ist perfekt an das Zentrum angebunden und gut sichtbar. Zudem bietet es rückwärtig einen naturnahen, geschützten Rückzugsraum mit einer Gartenanlage.“

Die Kieler Landschaftsarchitekten BHF haben sich über die Gestaltung Gedanken gemacht. Vorgarten und Demenzgarten wurden im Lauf der Planung vergrößert. Das Erdgeschoss ist komplett als „geschützter Bereich“ vorgesehen mit einem eigenen Zugang in den Bereich für demente Menschen. Mit dem Bau beauftragt wurde die Baufirma Glöckle SF-Bau Schweinfurt.

Nach zwei Jahren Bauzeit soll eröffnet werden

Aus stadtplanerischer Sicht entstehe zwischen Lotterberg und Breite eine „neue, lebendige Adresse“, sagt Radünz. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das erste Quartal 2024 geplant.

Im Vorfeld gab es auch skeptische Stimmen zum neuen Anbieter. Bezweifelt wurde, dass das Unternehmen genügend Personal mitbringe. Aus Sicht der Stadt schafften die zusätzlichen Plätze indes Entspannung auf dem Pflegemarkt, gerade auch mit einer Abteilung für Demenzpatienten und eingestreuten Kurzzeitpflege-Angeboten. Die sind in Kempten und im Umland besonders gefragt.

Die HBB bezeichnet sich als einen der erfolgreichsten Projektentwickler von Seniorenpflegeheimen in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren.

