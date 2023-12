Für Neubau des TSV Kottern macht die Stadt Geld locker

TSV Kottern kann für seinen geplanten Neubau auf einen höheren Zuschuss der Stadt setzen. Viel Lob für das ehrenamtliche Engagement besonders nach Corona.

03.12.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Fast 2000 Mitglieder zählt der TSV Kottern. Besonders in den Nachwuchsabteilungen erlebte der Verein zuletzt enormen Zulauf. Im Jubiläumsjahr 2024, in dem der TSV sein 150-jähriges Bestehen feiert, kommt ein erhöhter Zuschuss für das neue Vereinsgebäude herein. Neben Duschen und Umkleiden sind Gastronomie und gewerbliche Räume für Physiotherapie und Fitnessstudio geplant.

1.725.000 Euro hat der TSV als Gesamtkosten errechnet. Der übliche Rahmen für städtische Zuschüsse zu Investitionen der Vereine liegt bei 20 Prozent. Unterstützt werden dabei nur Kosten, die direkt den Zwecken der Vereine dienen. Für den TSV Kottern ging es jetzt darum, ob auch eine erhöhte Förderung mit 45 Prozent infrage komme.

Der marode Pavillon müsste ohnehin für viel Geld erneuert werden

Dafür spreche, dass es sich um eine einmalige Investition handle, die ohne Folgekosten für die Stadt bleibe, hieß es im Finanzausschuss. Außerdem müsste die Stadt ohnehin größere Ausgaben schultern: Der sanierungsbedürftige Pavillon mit den derzeitigen Umkleideräumen ist im städtischen Eigentum. Dieses marode Gebäude zu ertüchtigen, oder neu zu bauen, käme teuer. Die 45-prozentige Beteiligung am Neubau falle da wahrscheinlich sogar günstiger aus.

Im geplanten Funktionsgebäude auf der Nordseite der Abt-Arena sollen im Erdgeschoss die Funktionsräume für die Sport-Teams eingebaut werden. Sie fallen geräumiger aus als im Pavillon. Das Grundstück vergibt die Stadt in Erbpacht an den Verein. Er ist künftig zuständig für Betrieb und Instandhaltung.

Die Darstellung zeigt eine Außenansicht des geplanten Funktionsgebäudes für den TSV Kottern. Bild: Maximilian Fink (BSG-Allgäu)

Im ersten Obergeschoss soll Ersatz entstehen fürs bisherige Vereinsheim. Im Hintergrund gibt es einen Rechtsstreit mit einer benachbarten Wohnungseigentümergesellschaft um die Herausgabe eines Teilgrundstücks. Darauf befinden sich auch die Umkleiden der ersten Mannschaft. Der Ausgang ist zwar noch offen, eine Niederlage vor Gericht aber denkbar. Ein Neubau wäre auch deshalb für den TSV die Ideallösung.

Hoher Stellenwert für den ganzen Stadtteil Sankt Mang

Die Planung des Vereins hält Sportreferent Thomas Baier-Regnery für seriös. Partner für die gewerblichen Einheiten seien bereits an Bord, gestiegene Zinsen hätten die Verantwortlichen einberechnet. Am Stellenwert des Vereins für den ganzen Stadtteil Sankt Mang gab es keine Zweifel. Nach Corona spiele er eine noch wichtigere Rolle für Kinder und Jugendliche, für die Gesundheitsförderung, die Integration und den Leistungssport. Allein im Jugendfußball kickten an die 300 Mitglieder.

Letztlich sprachen sich alle Rätinnen und Räte im Finanzausschuss für die 45-Prozent-Förderung aus. Maximal 780.000 Euro stehen dem TSV damit zu.