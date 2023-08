Für viele Firmen geplant, jetzt baut wohl nur ein Unternehmer in neuem Gewerbegebiet in Buchenberg

Eigentlich wollte Buchenberg sechs Bauflächen an ortsansässige Firmen vergeben. Nun startet die Planung mit nur einem Bauherren. Rat diskutiert über Fairness.

09.08.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Auf sechs größeren und kleineren Grundstücken sollten Unternehmen die Chance bekommen, in der eigenen Gemeinde zu wachsen. Nun ist klar: Wohl nur eine in Buchenberg ansässige Firma wird sich im neuen Gewerbegebiet in Schwarzerd ansiedeln. Bürgermeister Toni Barth sagte während einer Gemeinderatssitzung: „Der Ursprungsgedanke ist verfallen. Lediglich ein örtlicher Unternehmer war unter den Bewerbern.“ Dieser soll nun die gesamte vorgesehene Fläche bebauen dürfen. Unter den Ratsmitgliedern wirft das Fragen nach der Fairness auf: Wollen nicht vielleicht doch noch andere Unternehmen aus dem Ort erweitern? Und wo soll das dann möglich sein?

