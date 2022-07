Was im Fundbüro Kempten landet und was mit nicht abgeholten Fundsachen passiert

Verloren wird in Kempten alles Mögliche vom Sportbeutel bis zum Ehering. Eine Abfrage nach Wertsachen ist auch online möglich. Wie gesucht wird.

07.07.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Der Sportbeutel ist ein Klassiker. Den kann man schon auf dem Weg in die Schule verlieren. Oder in der Turnhalle liegenlassen. Und unzählige Sportschuhe reisen in ihren Säckchen unbeaufsichtigt in Bus und Bahn. Das Fundbüro ist dann oft die nächste Station. Dort lagern aber auch Fahrräder, Rucksäcke und Schlüssel. Nach Großveranstaltungen wie dem Stadtfest suchen manche dann doch einigermaßen nervös nach wertvollen Stücken aller Art.

„Alles, was aus Taschen fallen kann“, landet in der Auffangstation, weiß Katja Klemig. Sie leitet den Servicebereich mit der Bürgernummer 115 und dem Einwohnermeldeamt in der Kronenstraße 8. Personalausweise gehen nicht nur bei Großereignissen wie der Festwoche flöten, sie blieben auch in der Disko liegen. Insgesamt würden ältere Semester besser auf ihre Habseligkeiten achten – vielleicht weil sie aus früheren Erfahrungen wissen, welchen Aufwand es machen kann, Ersatzpapiere zu beschaffen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".

Meist sind es Männer, die ihre Eheringe verlieren

Noch brenzliger ist, wenn sich Eheringe von Fingern lösen. „Passiert übrigens öfter den Männern“, weiß Klemig. Gibt es Hinweise wie eine Namensgravur mit Datum auf der Innenseite, fahnden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach den möglichen Eigentümern. Anhand von Melderegistern und Standesamtsurkunden lassen sich Daten bisweilen zurückverfolgen.

Praktisch ist auch, Namen von Kindern auf deren „Wertsachen“ zu verewigen. Manches Paar nagelneuer Schuhe, manche Jacke ließe sich dann von den schussligen Helden weiterverwenden. Als praktisch für die Zuordnung erwiesen sich in Corona-Zeiten auch die Testzertifikate in den Taschen.

Nicht alles wird abgeholt, auch wenn die Eigentümer Nachricht erhalten

Lesen Sie auch

Lieferprobleme Gebrauchte Fahrräder sind gefragt - worauf sollte man beim Kauf achten?

Ein Rätsel ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Fundamt, warum manche Fundsachen nicht abgeholt werden, obwohl man die Familien anschreibt. Genauso merkwürdig: Vergangenes Jahr hätten Teilnehmer Zuschläge für begehrte Objekte bei der Online-Versteigerung des Fundbüros erhalten – einige Gegenstände sind bis heute im Lager.

Um Fahrräder kümmert sich das Fundbüro auch. Aktuell finden sich wieder an einigen Bikes in der Abstellanlage am Hauptbahnhof Mahnzettel. Damit werden die Besitzer aufgefordert, sich innerhalb von vier Wochen um ihre Räder zu kümmern. Werden sei innerhalb der Frist nicht bewegt, verwahrt das Fundbüro sie für ein halbes Jahr. „Schrott wird anschließend aussortiert und verwertet, brauchbare Modelle gehen in die Auktion oder an Bedürftige“, erklärt Klemig. Zuletzt freuten sich so etliche ukrainische Flüchtlinge über einen fahrbaren Untersatz.

Der Servicebereich liegt im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes. Verlustanzeigen sind auch online möglich auf der Seite www.kempten.de. Telefonischer Kontakt funktioniert über die Bürgernummer 115.

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.