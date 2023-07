Funkenwiese in Kempten: 35 neue Mietwohnungen für etwa 80 Menschen sind fertig

Die Sozialbau stellt ein weiteres Gebäude auf der Funkenwiese in Kempten fertig. Bald sind die Bauarbeiten auf dem Areal abgeschlossen.

11.07.2023 | Stand: 15:37 Uhr

„Der Rosenzweig ist fertig“, sagt Herbert Singer, Chef von Sozialbau, und meint das langgezogene, hellrote Gebäude auf der Funkenwiese. Etwa 80 Menschen können dort demnächst in insgesamt 35 Wohnungen einziehen. Damit sind die Arbeiten auf dem kompletten Areal im Stadtteil Stiftallmey bald komplett abgeschlossen: Bis Ende des Jahres folgen laut Sozialbau noch 22 Eigentumswohnungen.

Wohnungen auf der Funkenwiese in Kempten: Insgesamt entstehen 185 Miet- und Eigentumswohnungen

Insgesamt errichtet das kommunale Wohnbauunternehmen auf der Funkenwiese im Kemptener Westen 185 Miet- und Eigentumswohnungen. Bis jetzt sind bereits 127 Wohnungen in fünf Häusern bezogen.

Im Herbst 2018 hatten die Bauarbeiten begonnen. Am Ende werden an der Leutkircher Straße insgesamt sieben neue Häuser stehen, in drei Tiefgaragen ist Platz für 193 Autos, hinzu kommen 63 oberirdische Stellplätze. Nach Angaben der Sozialbau sind alle sieben Gebäude energetisch optimiert als Effizienzhaus-55 gebaut – mit Anschluss an die Fernwärmeleitung.

Die jetzt fertigen 35 Mietwohnungen sind laut Sozialbau-Chef Singer bereits fast alle vergeben. „Wir haben permanent Nachfragen.“ Ihm zufolge ziehen auch einige Menschen aus der Umgebung ein, die bislang in einem Einfamilienhaus wohnten, ihre Wohnsituation aber verkleinern wollen. Die Mieten liegen Singer zufolge bei 11 bis 11,50 Euro pro Quadratmeter.

In der "Parkstadt Engelhalde" sollen 1000 Menschen Platz zum Wohnen finden

Das nächste große Projekt der Sozialbau steht indes in den Startlöchern: die Parkstadt Engelhalde. „Dort werden wir im Frühjahr loslegen“, sagt Singer. In einem ersten Schritt sollen auf dem Areal in Nachbarschaft zum Engelhaldepark 60 Eigentumswohnungen entstehen. „Momentan wissen wir nicht, wie wir Mietwohnungen finanziert bekommen“ – um diese dann zu moderaten Preisen anzubieten. Dennoch plant die Sozialbau, später auch dort Mietwohnungen zu bauen. In dem Viertel sollen einmal mehr als 1000 Menschen leben.

Zurück zur Funkenwiese: Die Leutkircher Straße wird laut Sozialbau im Zuge der Arbeiten erneuert, der Verkehr beruhigt, eine Bushaltestelle eingerichtet. Sowohl ober- als auch unterirdisch gibt es E-Ladestationen. Für das Frühjahr 2024 kündigt die Sozialbau noch Restarbeiten an den Außenanlagen an. Dann sei das 66-Millionen-Projekt ganz abgeschlossen.