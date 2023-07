"Funktioniert es, tun sie es wieder": Experte spricht in Kempten über geschlechtsspezifische Gewalt

Andreas Schmiedel erklärt, warum Männer Frauen schlagen – und was den Mann der Zukunft ausmacht. Am Samstag referiert er an der Hochschule Kempten.

14.07.2023 | Stand: 05:23 Uhr

Der „Runde Tisch gegen häusliche Gewalt Kempten“ lädt am Samstag, 15. Juli, zur Fachtagung „Hinschauen & Handeln - Fachtag gegen geschlechtsspezifische Gewalt“. Von 9 bis 17.30 Uhr sprechen Expertinnen und Experten im Audimax der Hochschule über verschiedene Aspekte des Themas. Darunter Andreas Schmiedel, Leiter des „Münchener Informationszentrums für Männer“.

Herr Schmiedel, ist Gewalt ein Problem speziell von Männern?

Andreas Schmiedel: In den meisten Fällen sind es Männer, die Gewalt anwenden. Eine Rolle spielt das tradierte männliche Rollenbild, das Männern Eigenschaften wie Stärke zuspricht und Durchsetzungsfähigkeit gegen andere ohne Rücksicht auf Verluste. Dazu gehört, dass Männer Grenzen überschreiten. Gleichzeitig wird Frauen von Kindheit an eingeschärft, dass sie potenzielle Opfer seien. Sie müssen etwa oft abends früher zuhause sein als Jungs. Dabei ist das Gewaltrisiko für Jungen auf der Straße viel höher. Bei Mädchen geschehen Übergriffe eher im sozialen Umfeld. Die Geschlechte-rungleichheit in unserer Gesellschaft ist die Basis häuslicher Gewalt: Und diese Strukturen werden nach wie vor von den meisten Menschen gelebt.

"Zu sagen, Frauen seien bereits gleichberechtigt, entspricht nicht der Realität"

Solche Prägungen sitzen tief. Lässt sich das überwinden?

Schmiedel: Ich bin da guter Dinge: Noch in den 1960er-Jahren brauchten Frauen die Erlaubnis ihres Mannes, um arbeiten zu dürfen. Das ist heute kaum mehr vorstellbar. Dass häusliche Gewalt diskutiert wird, ist relativ neu – wir erleben aktuell einen Wandel. Ich muss aber auch sagen: Wer etwa gegen das Gendern ist, bekämpft damit Gleichberechtigung fundamental. Und zu sagen, Frauen seien bereits gleichberechtigt oder gar bevorteilt – das ist gequirlter Unsinn und entspricht nicht der Realität.

Wie könnte ein konstruktiveres Rollenbild aussehen?

Schmiedel: Stärke und Durchsetzungskraft lassen sich auch auf andere Weise ausdrücken: durch Kooperation und Lösungsorientierung. Gewalt produziert immer Opfer und Verluste. Ein konstruktiveres Rollenbild wäre das eines Mannes, der Lösungen durch Kooperation managt. Dafür sind Kommunikationskompetenzen wichtig. Und auch, sich selbst besser wahrzunehmen und eigene sowie Grenzen anderer zu schützen.

Wie gehen Sie in Ihrer Präventionsarbeit vor?

Schmiedel: Männer, die Gewalt anwenden, tun das in Folge einer Entscheidung und wollen damit ein Ziel erreichen. An dieser Stelle setzen wir an.

Diese Chancen bieten Täterprogramme nach häuslicher Gewalt

Wie kann das aussehen?

Schmiedel: Wenn eine drohende Konsequenz mein Ziel überwiegt, dann lasse ich es. Das ist relativ banal. Männer wenden Gewalt in der Regel dann an, wenn sie das Gefühl haben, damit durchzukommen. Funktioniert das, tun sie es wieder.

Das heißt, Frauen sollten ihrem Partner keine zweite Chance einräumen?

Schmiedel: Meist hat der gewalttätige Mann auch seine guten Seiten, es tut ihm leid, die Frau verzeiht und dann werden eine Zeit lang schwierige Themen vermieden und es funktioniert. Der Mann macht die Erfahrung, dass er mit seiner Gewaltanwendung durchkommt. Und irgendwann passiert es wieder. Erst wenn der Mann ernsthaft an sich arbeitet – etwa in einem Täterprogramm–, kann daraus eine zweite Chance entstehen.

Andreas Schmiedel, Leiter des Münchener Informationszentrum für Männer (MIM). Bild: EL Studio / EL PORTRAIT

Wer außer der Frau kann für Konsequenzen sorgen?

Schmiedel: Die meisten Männer kommen zu unserem Präventionsprogramm, weil ihnen eine Konsequenz droht – sei es die Trennung, sei es durch Justiz oder Jugendamt. Auch Außenstehende können den entscheidenden Unterschied machen. Gewalt gegen Frauen ist schambesetzt, das ist nichts, was man am Stammtisch erzählt. Es ist wichtig zu sagen: Ich kriege mit, was du tust, und ich finde das nicht gut. Durch eine Einmischung die Situation der Frau zu verschlimmern, ist eine Mär, die nicht stimmt. Dabei geht es auch darum, die Kinder zu schützen: Sie bekommen immer mit, was zwischen den Eltern geschieht. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst in einer gewaltbelasteten Partnerschaft landen. Dieser Kreislauf muss unterbrochen werden.

Info: Neben Andreas Schmiedel sprechen Prof. Barbara Kavemann (Sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend: Was erwarten Betroffene?), Dr. Susanne Heynen (Auswirkung häuslicher Gewalt auf Kinder) und Dr. Lutz-Ulrich Besser (Gewalt macht kalt und krank). Mehr zum Programm unter www.hinschauen-und-handeln.de