Fußballfeld in Kempten nach Großbrand von Lagerhalle voller Splitter

Nach dem Feuer in Durach ist ein Platz des TSV Kottern mit Splittern von Solar-Modulen übersät. Anwohner sorgen sich um die Sicherheit anderer Hallen.

30.08.2023 | Stand: 11:54 Uhr

Verkohlte Brandreste und kleine Splitter von Solar-Modulen, gerade einmal so groß wie eine Zehn-Cent-Münze – wohl hunderte solcher Partikel liegen verteilt über den Kunstrasenplatz des TSV Kottern. Vergangene Woche hat ein Feuer eine Lagerhalle in unmittelbarer Nähe zerstört. Auch abseits des gesperrten Fußballplatzes sind die Folgen des Großbrandes zu spüren. Nachbarn treibt dieser noch immer um. Könnte so etwas noch einmal in dem Gewerbegebiet in Durach-Weidach passieren? Ein Anwohner hat diese Sorge. Er sagt: „Dann wäre bei uns Feierabend.“

