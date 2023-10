Gabi Scheidl leitet seit 25 Jahren Kindertheater Bühnentaucher

Mit der „Kleinen Hexe“ und „Max und Moritz“ fing alles an: Vor 25 Jahren gründete Gabi Scheidl in Kempten das Kinder- und Jugendtheater „Bühnentaucher“.

05.10.2023 | Stand: 17:21 Uhr

Das freie Kinder- und Jugendtheater Bühnentaucher blickt auf 25 ereignisreiche und wechselvolle Jahre zurück. Mit 34 Produktionen waren sie erfüllend und erfolgreich, aber nicht immer einfach, sagt Gründerin Gabi Scheidl. 1998 hat die Günzburgerin den Theaterverein ins Leben gerufen.

Als sie nach ihrer Heirat nach Kempten zog, suchte sie einen Ort, an dem sie neben dem Beruf als Krankenschwester Theater spielen konnte. In der Kolpingfamilie fand sie eine Gruppe Jugendlicher, die sie für die Bühne begeistern konnte: Die Bühnentaucher waren geboren. Die 12- bis 16-Jährigen führten Klassiker wie „Die kleine Hexe“ und „Max und Moritz“ auf. Als die Jugendlichen aufhörten, schlossen sich ihr Mütter mit Kleinkindern an. Die Erwachsenen standen mit den Kindern auf der Bühne und brachten aktuelle Kinderbücher zur Aufführung. Auch Scheidls Töchter Lisa und Anja spielten mit. Nach ihrer Elternzeit entschloss sie sich, nicht mehr in ihren Beruf zurückzukehren. Inzwischen hatte sie mit Erwachsenen das Theaterensemble Lampenfieber gegründet.

Bühnentaucher-Leiterin Gabi Scheidl ist auch Spielleiterin beim Amateurtheater-Verband Bayern

Mit ihren Gruppen, die sich zeitweise in Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufteilen, geht Scheidl verschiedene Genres an, von Märchentheater über Komödie und Tragödie bis zu Musiktheater. Die Kinder spielen „Tintenherz“, „Sofies Welt“ oder „Die Schwabenkinder“. Bei den Erwachsenen steht Bertolt Brechts „Kleinbürgerhochzeit“, Peter Schaffers „Komödie im Dunkeln“ und Michael Frayns furiose Komödie „Der nackte Wahnsinn“ auf dem Programm. Dann entschied sich Scheidl, ihre Theaterarbeit weiter zu intensivieren. 2010 begann sie mit einer Ausbildung zur Theaterpädagogin, die sie 2014 mit einer Zertifizierung beim Bundesverband Theaterpädagogik abschloss. Seitdem arbeitet die heute 52-Jährige als Spielleiterin beim Verband Bayerischer Amateurtheater/Bezirk Schwaben und als Referentin an der Landesstelle für kulturelle Jugendarbeit Baden-Württemberg. Bis heute führt sie die Bühnentaucher ehrenamtlich und ohne Förderung weiter. Nachdem sie sich 2010 mit dem Verein aus der Kolpingfamilie gelöst hatte, war es nicht einfach, eine feste Heimat für die Bühnentaucher zu finden. Dabei bespielten sie regelmäßig mit abendfüllenden Stücken und Musicals das Stadttheater. Damit waren die Bühnentaucher lange Zeit das einzige Angebot in Kempten, das Theater mit Jugendlichen für Jugendliche machte, sagt Scheidl. Die Anmietung der städtischen Einrichtung rechnete sich aber bald nicht mehr.

Kinder- und Jugendtheater Bühnentaucher ist beim Stadtjugendring Kempten untergekommen

Mittlerweile sind die Bühnentaucher beim Stadtjugendring untergekommen und können kostenfrei Räume nutzen. Zum Jubiläum wird dort am 11. März das Kinderstück „Die kleinen Leute von Swabedoo“ gezeigt. Auch der Film „Lea“ ist zu sehen, den die Bühnentaucher während der Coronazeit für die Fachberatungsstelle für Betroffene sexueller Gewalt gedreht haben. Er dient als Grundlage für Präventionsarbeit an Schulen und zeigt, wie Lösungen oder Hilfestellungen für Betroffene erarbeitet werden können. Während der Zeit der Beschränkungen entwickelte Scheidl weitere Formate, die sie bis heute fortführt. Die Bühnentaucher lassen im Wald um die Vorarlberger Gräber etwa Szenen aus den Märchen der Brüder Grimm lebendig werden. Am Abend vor Allerheiligen geben sie bei einer Führung rund um die Burghalde geheimnisvolle Geschichten zum Besten („All Hallows Eve“).

Gabi Scheidl gibt im Kempten-Museum auch die Bürgermeistergattin Rosina Neubronner

Darüber hinaus ist Gabi Scheidl von Mai bis September im Archäologischen Park Cambodunum für Spielszenen aus dem römischen Alltag verantwortlich. Authentisch gekleidete Schauspieler führen im Tempelbezirk in die Glaubenswelt und Opferrituale der Römer ein. Als Bürgermeistergattin Rosina Neubronner erzählt Gabi Scheidl im Kempten-Museum regelmäßig über Stadtgeschichte um 1800. Ihre größte Leidenschaft ist nach wie vor die Nachwuchsarbeit. Dabei möchte sie weiterhin ihrem Anspruch treu bleiben, Rollen mit Kindern in dem Alter zu besetzen, für die sie geschrieben wurden. Infos zu den Bühnentauchern gibt es online unter www.buehnentaucher.de