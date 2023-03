Galeria-Schließung in Kempten: "Das ist eine Chance"

Galeria Karstadt in Kempten schließt. AZ-Redaktionsleiter Uli Hagemeier sieht das als Chance - und hat eine Idee, wie man den Standort nutzen könnte.

14.03.2023 | Stand: 17:58 Uhr

Das langsame Sterben der letzten deutschen Kaufhauskette kann man in Kempten exemplarisch beobachten: Oben (Gastronomie), unten (Supermarkt) und in der Mitte (Frisör) wurde geräumt. Wie der Kaufhof durch Leerstand attraktiver werden soll, begreifen allenfalls Investoren, deren Ziele nicht deckungsgleich mit denen der Mitarbeiter sind. Alle Ideen, die jetzt für die Belebung der vorerst verbleibenden Häuser genannt werden, sind seit Jahren bekannt. Umgesetzt wurde in Kempten nichts davon, das anhaltende Desinteresse der Konzernzentrale an diesem Standort ist offensichtlich. Trauer und Wut der Beschäftigten in Kempten sind verständlich.

Doch auch, wenn die Galeria noch ein Frequenzbringer für die nördliche Innenstadt ist: Die Schließung ist eine Chance. Qualifizierte Mitarbeiter können freie Stellen bei anderen Händlern besetzen und deren Geschäfte stärken. Die „Knochentheorie“, wonach die lange Fußgängerzone an beiden Enden attraktiv sein muss, bekommt zwangsläufig einen neuen Inhalt, denn der „Horten“ ist nicht mehr der Anziehungspunkt früherer Konzepte – und wird das auch nicht mehr.

Auf dem Areal der Allgäuhalle muss mehr wachsen als ein Kulturquartier

Am südlichen Ende wird auf dem Areal der Allgäuhalle Neues entstehen. Das ist eine wichtige Fläche für die gesamte Innenstadt, dort kann und muss mehr wachsen als ein Kulturquartier. Auf der anderen Seite wird das Sparkassenquartier gebaut, auch das ist eine Entwicklung für Jahrzehnte. Horten, Quelle, Oberpaur und Wagner waren ebenfalls Entwicklungen für Jahrzehnte, nicht für die Ewigkeit. Wenn die Menschen solche Angebote nicht mehr im erforderlichen Umfang annehmen, dann muss Neues entstehen, damit das Umfeld weiter existieren kann.

Wie kann man den Galeria-Standort in Kempten nutzen?

Der Galeria-Standort ist attraktiv. Warum soll dort nicht eine vielfältige Nutzung entstehen statt einer einzelnen? Eine Nutzung, die das Wohnen stark berücksichtigt. Denn nur, wenn Menschen in einer Innenstadt leben, ist diese auch belebt und bietet Chancen für Handel, Gastronomie, Freizeitgestaltung und Dienstleister. (Lesen Sie auch: So kann es in Kempten nach der Galeria-Schließung weitergehen)

Stadtverwaltung und Politik können und müssen für so etwas Rahmenbedingungen schaffen, Unternehmer etwas daraus machen. Dass Kemptener Unternehmer so etwas können, zeigen gute Beispiele. Diese Angebote müssen dann aber auch genutzt werden. Wer sein Konsumverhalten aufs Internet beschränkt, darf sich nicht wundern, dass Städte wirtschaftlich und kulturell verarmen.