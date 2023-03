Ist bei der Galeria-Schließung in Kempten wirklich das letzte Wort gesprochen?

Galeria rückt bei ersten Standorten von der Schließung ab; auch eine Modekette interessiert sich für Häuser. Das sagt der OB zum neuen Konzept "Sportsworld".

24.03.2023 | Stand: 12:32 Uhr

Kunden sind traurig über das geplante Aus von Galeria Kaufhof in Kempten; wütende Beschäftigte machen bei einer Demo ihrem Ärger Luft. Derweil laufen vor und hinter den Kulissen Gespräche, wie es weitergehen kann: ein Ringen um Ideen und Träume zwischen Hoffen und Bangen. Es gibt verschiedene Szenarien – wie realistisch sie sind, ist aktuell kaum zu bewerten. Denn viele Interessen spielen eine Rolle. (Lesen Sie hier: So erinnern sich Allgäuer an Horten und Galeria Kaufhof in Kempten)

