Gaming Days im Forum Allgäu in Kempten: Hobby-Gamer zocken gegen Profis

Fifa, Mario Kart oder Autorennen - bei den Gaming Days im Forum Allgäu in Kempten kann jeder Videospiele ausprobieren. Auch Profis sind da und geben Ratschläge.

10.06.2023 | Stand: 13:03 Uhr

Kai Bayer ist Profisportler. Er spielt Fußball. Aber sein Ball besteht nicht aus Leder, sondern aus Pixeln und er spielt nicht auf einem Rasen, sondern vor einem Bildschirm.

Der 19-Jährige ist kein gewöhnlicher Fußballer, sondern Fußball-E-Sportler. Normalerweise spielt er gegen Profis aus der ganzen Welt das Videospiel Fifa, aktuell ist er in Kempten und jeder der möchte, kann gegen ihn antreten.

Profi-Gamer Kai Bayer: "E-Sport kommt immer mehr. Auch meine Eltern verstehen das jetzt."

An diesem Wochenende finden in Kempten die Gaming Days statt. Unter dem Motto „Beat the Pro“ können Hobby-Gamer gegen Profis wie Kai Bayer antreten.

„E-Sport kommt immer mehr. Auch meine Eltern verstehen das jetzt“, sagt der 19-Jährige. Und tatsächlich, das Interesse scheint groß zu sein. Im Eingangsbereich des Forums Allgäu sind fast alle Plätze vor den Bildschirmen besetzt.

Koordinator Ugur Dertli: "Wir wollen, dass alle die Möglichkeit bekommen, sich auszuprobieren."

Neben Fifa kann man bei den Gaming Days auch Mario Kart und ein Autorennspiel zocken. Organisiert wird die Veranstaltung von „eSports Reputation“, einer Agentur für Fußball-E-Sportler.

Ugur Dertli, der Koordinator der Gaming Days, sagt: „Wir wollen, dass alle die Möglichkeit bekommen, sich auszuprobieren. Nicht jeder hat zuhause eine Konsole, aber hier können alle spielen.“

Außerdem sucht die Agentur bei der Veranstaltung nach neuen Talenten. „Spieler haben hier auch die Möglichkeit, entdeckt zu werden.“

E-Sport-Agentur sucht bei den Gaming Days nach neuen Talenten

Ein paar ziemlich gute Spieler waren am Freitag schon da. „Vorhin habe ich mit nur einem Tor Vorsprung gegen jemanden gewonnen“, sagt Kai Bayer, „das war echt knapp“.

Der 19-Jährige trainiert in der Hochphase zehn bis zwölf Stunden am Tag. Er hat vergangenes Jahr sein Abitur gemacht und ist aktuell Spieler beim ersten FC Heidenheim.

Gaming Days im Forum Allgäu: Am Samstag gibt es ein Fifa-Turnier

Auch am Samstag, 10. Juni, kann man Kai Bayer und andere Profi-Fifa-Spieler bei den Gaming Days kennenlernen und gegen sie spielen. Um 12 Uhr findet ein Fifa-Turnier statt. Wer mitmachen möchte, kann sich über forum-allgaeu.de anmelden.

Am Samstag finden die Gaming Days noch einmal von 10 bis 19 Uhr im Eingangsbereich des Forums Allgäu in Kempten statt.

