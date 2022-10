Zwei im Allgäu geborene Katzen spielen die Hauptrolle im neuen Krimi

Abgehackte Pfoten, gruselige Glatzköpfe, blutige Kämpfe erleben Tiere im Krimi „Gangs of Katzenstadt“. Geschrieben haben ihn eine Börwangerin und ihr Partner.

22.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Er trägt eine abgehackte Pfote an einem Lederband um den Hals. Der Laufbursche – so heißt der Charakter im Buch – will den Katzen drohen, die in der Katzenfutterfabrik von Katzenstadt leben. Doch die wollen kämpfen. Für Gerechtigkeit und ihr Leben in der Kleinstadt. „Katzen sind nicht nur die besseren Abenteurer, sondern auch die besseren Menschen“, sagt Autorin Veronika Grüning. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Michael Bremmer hat die gebürtige Börwangerin die Geschichte rund um Bonnie und Bandini gesponnen – den beiden Katzen, die mit dem Paar in München leben.

