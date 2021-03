Wiese auf der Ludwigshöhe soll ein „Garten für alle“ werden. Artenvielfalt auf 8000 Quadratmetern ist das Ziel an der Linggener Straße. Was dazu geplant ist.

02.03.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Was das Engagement von Bürgern bewirken kann, zeigt sich an der Linggener Straße. Neben den Kleingärten entsteht auf 8000 Quadratmetern ein „Garten für alle“. Manuela Härtl-Hiller, Georg Sedlmaier und einige Mitstreiter stehen hinter der Initiative. Ihr Projekt hat sogar auf Bundesebene überzeugt: 90.000 Euro fließen aus einem Fördertopf zur Anpassung städtischer Räume an den Klimawandel.