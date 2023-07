Gaspreisbremse: Die Dezember-Heizhilfe des Bundes ist nicht für jeden steuerfrei

Im Dezember zahlte der Bund den Bürgern den Monatsabschlag für Gas und Fernwärme. Finanzamt-Leiter Vogel sagt, wer nun Steuern zahlen muss und will.

01.07.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Da konnten Fernwärme- und Gaskunden nach dem Energiepreisschock im Vorjahr einmal aufatmen: Im Dezember zahlte der Bund Privathaushalte und kleine Unternehmen den Monatsabschlag . Was viele nicht wissen: Diese Zahlung ist nicht für jeden steuerfrei.

Doch wie funktioniert das für Privatleute, die jetzt an der Steuererklärung fürs Jahr 2022 sitzen, aber noch nicht einmal die Jahresabrechnung des Wärmeversorgers oder der Hausverwaltung haben? Wir haben bei Hans-Jürgen Vogel, Leiter des Finanzamtes Kempten-Immenstadt, nachgefragt.

Müssen sich Steuerzahler und Steuerzahlerinnen Sorgen machen oder mit ihrer Erklärung ans Finanzamt warten, wenn sie noch keine Abrechnung für Gas oder Fernwärme im Jahr 2022 haben?

Hans-Jürgen Vogel: Nein. Sie müssen den vom Bund übernommenen Dezember-Abschlag gar nicht in ihrer Steuererklärung für das Jahr 2022 angeben. Diese Hilfe müssen private Haushalte in dem Jahr als sonstige Einkünfte versteuern, in dem sie die entsprechende Endabrechnung für Gas oder Fernwärme vom Versorger, Vermieter oder Verwalter erhalten. Und das kann frühestens heuer der Fall sein.

Hans-Jürgen Vogel leitet das Finanzamt Kempten-Immenstadt. Bild: Ralf Lienert

Gibt es Ausnahmen bei der Steuerpflicht für diese Finanzhilfe, die im Rahmen der Gas- und Wärmepreisbremse erfolgte?

Hans-Jürgen Vogel : Ja, es gibt eine Sozialklausel. Danach müssen nur Besserverdienende den vom Bund übernommenen Dezember-Abschlag versteuern. Und selbst das nicht immer in voller Höhe.

Was bedeutet das konkret?

Hans-Jürgen Vogel : Die Steuerpflicht beginnt ab einem zu versteuernden Einkommen von 66.915 Euro. Aber erst ab einem Einkommen von 104.009 Euro ist der Dezember-Abschlag voll zu versteuern. Zwischen diesen zwei Stufen, der sogenannten Milderungszone, gibt es nur eine anteilige Steuerpflicht für das Geld vom Bund. Bei zusammenveranlagten Ehegatten verdoppeln sich die Grenzen. Aber wie gesagt: Diese Einnahme ist nach aktuellem Stand erst bei der Steuererklärung für 2023 anzugeben.