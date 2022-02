Gastgewerbe: Die meisten Kräfte gehen weg „wie warme Semmeln“

Hotels und Restaurants suchen händeringend Mitarbeiter. Laut Arbeitsagentur sind im Oberallgäu 358 Stellen offen. Auch bei den Azubi-Zahlen sieht es mau aus.

12.02.2022 | Stand: 18:33 Uhr

358 offene Stellen im Oberallgäuer Gastgewerbe – den Stand meldet die Arbeitsagentur für Januar. Das ist ein Drittel aller freien Stellen, von denen die Behörde überhaupt weiß. „Wir haben gesehen, dass viele aus der Gastronomie abgewandert sind“, sagt Armin Iqbal, stellvertretender Sprecher der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

Neue Mitarbeiter zu gewinnen, bleibe schwierig, sagt Iqbal. Die meisten Kräfte in Hotellerie und Gastronomie (Hoga) gingen weg „wie warme Semmeln“. Wenn es im Einzelfall nicht klappt, könne das daran liegen, dass die Arbeitszeiten nicht passen oder die Stelle zu weit vom Wohnort eines Arbeitssuchenden weg ist.

Die Zahl der 358 freien Hoga-Stellen für sich genommen hält Iqbal fürs Oberallgäu normal. Die Nachfrage habe sich gegenüber der Zeit vor Corona „vielleicht ein bisschen verstärkt“. Aber die Situation sei auch in den einzelnen Betrieben sehr unterschiedlich: Manche suchten händeringend Personal, andere seien noch in Kurzarbeit.

Kritikpunkte sind Bezahlung, Arbeitszeiten und der Umgang mit dem Personal. Was Unternehmer tun können

Drei Kritikpunkte seien immer wieder die Bezahlung (wenn Hoga-Kräfte anderswo sogar als Ungelernte besser verdienten), der Umgang mit dem Personal und die Planungssicherheit (Arbeitsalltag, Dienstpläne, Urlaub). Positiv kämen dagegen oft Arbeitszeitenkonten an, über die Mitarbeiter dann in Saisonpausen weiter beschäftigt bleiben können. Was Unternehmer noch tun können? Zum Beispiel angenehmere Arbeitszeiten schaffen und dazu vielleicht die Öffnungszeiten etwas reduzieren, sagt Iqbal. Auch Schulungen und Weiterbildungsangebote in der Zwischensaison könnten ein Pluspunkt sein.

Mau sieht es auch bei den Auszubildenden für Herbst 2022 aus. Die Agentur nennt aber keine Zahlen speziell fürs Gastgewerbe. In der gesamten Berufsobergruppe (Handel, Hotellerie, Vertrieb, Tourismus, kaufmännische Dienstleistungen) sind demnach im Oberallgäu 338 Lehrstellen offen, in Kempten 236. Dem stehen im Oberallgäu 67 junge Menschen auf Lehrstellensuche gegenüber, in Kempten sind 38 gemeldet. Viele davon wollen aber nicht ins Gastgewerbe. In Kempten etwa suche die Hälfte der jungen Leute auf der Liste eine Ausbildungsstelle im Handel.

