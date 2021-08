Der Besitzer des historischen Gasthauses in Großholzleute nahe Weitnau hat den Festsaal ertüchtigt. Nun soll noch mehr getan werden. Was geplant ist.

Von Tobias Schumacher

19.08.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Dass „der Adler wieder fliegen soll“, ist in Großholzleute buchstäblich zum geflügelten Wort geworden: Wie es scheint, hoffen die ganze Ortschaft, Besitzer Hubert Baumeister, Ortsvorsteher Rainer Leuchtle und mittlerweile auch Architekt Andreas Knitz inständig, dass in die historischen Gemäuer des Gasthofs an der B 12 endgültig wieder Leben einkehren möge.