Gastro-Neueröffnungen in Kempten: Frischer Wind in bekannten Lokalen

In der Skylounge Kempten eröffnet ein asiatisches Restaurant. Am Lyzeum bietet ein Familienbetrieb jetzt Pizza und mediterrane Snacks.

01.04.2023 | Stand: 16:05 Uhr

Neues Leben kehrt in die Skylounge im myParkhotel und den ehemaligen Spatz Auf´m Plätzle in Kempten ein. Beide Gaststätten haben neue Pächter gefunden. Zhaoguo Huang setzt ab Mitte April im Watami im 13. Stockwerk des Hotels künftig auf Sushi und weitere japanische Spezialitäten. Annalisa Olivieri serviert ab dem heutigen Samstag Pizza, Salate und Baciata im Annalisa’s.

Lesen Sie hier: Baustopp am Großen Loch wegen Denkmalschutz? Stadt widerspricht verfrühtem Aprilscherz

„Wir haben mittags und abends einen klassischen Á-la-carte-Service und zusätzlich jeden Abend ein All-you-can-eat-Angebot“, sagt Huang. Zwei weitere asiatische Restaurants betreibt er gemeinsam mit seiner Familie in Augsburg. „Ich bin Gastronom in der vierten Generation“, erklärt der 42-Jährige mit chinesischen Wurzeln. Neben warmen Gerichten will er sich gemeinsam mit Geschäftsführer Antonio Zhao im Watami auf handgerolltes Sushi konzentrieren, das vor den Augen der Kunden zubereitet wird.

Gastronomie, Essengehen und Ausgehen in Kempten: Das sind die aktuellen Neueröffnungen

Um dem Nachhaltigkeitsgedanken Sorge zu tragen, hat er sich außerdem etwas Besonderes einfallen lassen: Sollte sich jemand bei der Bestellung überschätzen und ein Gericht nicht aufessen können, soll der Gegenwert dieser Portion an die Tafeln gespendet werden. „Wir legen dazu noch einmal die gleiche Summe drauf“, erklärt Huang. Die Verschwendung von Lebensmitteln ist ihm ein Gräuel: „Essen soll gegessen werden und nicht in den Müll wandern.“ Geordert wird im Watami nicht bei der Bedienung, sondern via Smartphone und mittels QR-Code.

Lesen Sie hier: "Zeamad goht's" im Mai: Auf einer Konferenz gemeinsam Pläne für die Zukunft im Allgäu schmieden

Kemptener Gastro-Welt: Watami in der Skylounge, Annalisa’s statt Spatz Auf'm Plätzle

Pizzaschnitten, Salate, Snacks und mediterrane Produkte vertreibt Annalisa Olivieri im Annalisa‘s an der ZUM. „Ich habe Erfahrung in der Gastronomie und verkaufe, wohinter ich stehe. Deswegen auch der Name“, sagt die 32-Jährige. Gemeinsam mit ihrer Familie will sie auch Baciata in Kempten bekannt machen. Dabei handelt es sich um einen Snack, der aus übereinander gebackenem Pizzateig mit Füllung besteht. Nicht nur dafür hat sie sich Expertenwissen angeeignet. „Für den perfekten Pizzateig haben wir ein Seminar in Rom besucht“, sagt die Kemptenerin, die auf Vorbestellung auch größere Mengen an Pizza und Lasagne zubereitet.

Lesen Sie auch: Timo (15) aus Kempten leidet unter dem Chronischen Fatigue-Syndrom - und hofft nun auf einen Avatar