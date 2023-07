Eine Pizzeria in Kempten schließt vorübergehend - dafür eröffnet ein neues Café

Eine Pizzeria in Kempten hat neue Ideen und sucht nach 13 Jahren ein neues Zuhause. Dafür eröffnet in der Nähe am Sonntag ein Café mit besonderem Schwerpunkt.

30.06.2023 | Stand: 18:13 Uhr

In der Kemptener Kloster- und der Fischersteige ist erneut Bewegung in der Gastronomie. Nach knapp 13 Jahren schließt Betreiber Isen Lang seine Pizzeria Cennis Pizzamanufaktur vorübergehend. Er ist auf der Suche nach neuen Räumen und will künftig auch das Angebot erweitern. In der Klostersteige eröffnet dagegen Jani Skenderaj das Café Valona, in dem er sich auf Windbeutel spezialisieren will. (Lesen Sie auch: Goldene Traube: "Dass der Wirt seit 30 Jahren derselbe ist, spricht Bände")

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.