Menschen aus 18 Ländern beginnen dieses Semester ihr Studium in Kempten. Internationalität an der Hochschule hat auch für die Wirtschaft hohe Bedeutung.

03.10.2022 | Stand: 11:18 Uhr

67 Studentinnen und Studenten aus 18 verschiedenen Ländern beginnen dieses Semester an der Hochschule Kempten ihr Studium. Gemeint sind damit sogenannte Bildungsausländer, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht in Deutschland erworben haben. Sie haben große Bedeutung für die Hochschule, wie Thomas Garber, Internationalisierungsbeauftragter und Professor für Maschinenbau, im Rahmen ihrer feierlichen Begrüßung im Rathaus betonte. Auch in der Wirtschaft seien sie gefragte Fachkräfte.

