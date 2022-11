Gedenkveranstaltung im „heutigen Style“ am Residenzplatz in Kempten

Der Stadtjugendring Kempten lädt zu Veranstaltung anlässlich des 9. Novembers: Ausrufung der Republik, die Reichspogromnacht, der Mauerfall. Was geplant ist.

07.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Sich erinnern – das muss gewollt sein. Tut man es nicht, verblasst die Vergangenheit und droht vergessen zu werden. Die deutsche Geschichte wird in der Schule zwar behandelt, aber wie viel bleibt wirklich hängen? Jungen Menschen wollen diese Inhalte wieder ins Gedächtnis rufen. So ist der bevorstehende 9. November Anlass, dass der Stadtjugendring (SJR), die Stadt Kempten und die Initiative Stolpersteine am Mittwoch, 9. November, ab 19 Uhr, auf dem Residenzplatz zum Gedenken anregen will. Eine Videoinstallation und ein Lichtbild sind geplant. Im Mittelpunkt steht besagtes Datum der Jahre 1918, 1938 und 1989.

Die zeitgemäße Darstellung zeigt Informationen, Bilder und Videos zur Geschichte von 1918 bis 1989

„Noch haben wir die Möglichkeit, Erinnerungen mit Zeitzeugen wiederzugeben“, sagt Alexander Haag, Geschäftsführer des SJRs. Mit einer Videoinstallation wird im „heutigen Style“ dargestellt, was sich während einer Zeitspanne von 71 Jahren wie ein roter Faden durch die Geschichte zog. Die Darstellung gehe von der Räterepublik über die gescheiterte Weimarer Republik zur Machtübernahme Hitlers und dem Beginn des Untergangs der Juden mit der Reichspogromnacht hin zum Kalten Krieg. „Der Abend endet mit einem versöhnlichen Ende, mit der friedlichen Revolution, dem Mauerfall“, sagt Haag.

Alle Menschen sollen die Chance haben sich zu erinnern

Die Zielgruppe des Abends ist klar: „Alle!“, betont Haag. „Erinnerungskultur tut, in den Zeiten in denen wir leben, allen gut.“ Menschen sollen so die Chance haben sich zu erinnern, schließlich sei die Vergangenheit ein Spiegel der Zukunft. „Es gehört zur politischen Bildung dazu, Tatsachen vor Augen zu halten“, sagt Thomas Wilhelm, Vorstand des Stadtjugendrings.

Die Medienwerkstatt des Stadtjugendrings ist für die Videoinstallation und die Dokumentation des Abends zuständig

Junge Menschen der Medienwerkstatt des SJR und die Medienpädagogen Christian Seitz (SJR) und Daniel Rauch haben die Videoinstallation, die an der Stirnseite der Commerzbank zu sehen sein wird, gedreht und geschnitten. Was die Zuschauer dort genau erwartet, ist vorab nicht bekannt. Jedoch ist von einer Mischung aus Sequenzen mit jungen Menschen, Informationen und Bildern die Rede. Abschließend erstellt ein Lichtbildkünstler mit dem Publikum ein sogenanntes Lightpainting, wofür jeder eine Taschenlampe (Handy) benötigt.

„Wir hoffen darauf, die Veranstaltung konservieren zu können“, sagt Haag. Hierfür wird ein Reporterteam, das ebenso aus Jugendlichen der Medienwerkstatt besteht, die Menschen über den Abend interviewen und das Geschehnis dokumentieren. „Zeigt, dass ihr da sein und euch erinnern wollt“, fordert Wilhelm die Menschen auf.

Als Zeitzeuge wird Martin Huss bei der Veranstaltung dabei sein

Lesen Sie auch

Neues Historisches Heft Zwischen Hass und Neuanfang - Zeitzeugen sprechen über ihre Erfahrungen

Martin Huss von der Initiative Stolpersteine wird als einer der Zeitzeugen am Abend des 9. Novembers vor Ort sein. Die Finanzierung sei durch die Aktivierungskampagne Restart Jugendarbeit des Freistaates Bayern erfolgt.