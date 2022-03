Kriminelle versuchen, mit gefälschten Wohnungsinseraten an Geld zu kommen. Was Polizei und ein Online-Immobilienportal potenziellen Kunden raten.

11.03.2022 | Stand: 07:18 Uhr

Falsche Polizisten, Schock-anrufe, Enkeltrick: Die Liste der Betrugsmaschen, mithilfe derer Kriminelle an Geld kommen wollen, ist lang. Nun nutzen die Täter und Täterinnen auch den angespannten Wohnungsmarkt, um Menschen über den Tisch zu ziehen. Jüngst tauchte auf dem Internet-Portal Immo-Scout 24 ein Inserat für eine Mietwohnung in Kempten auf. Kaltmiete: 390 Euro. Fläche: 100 Quadratmeter. Wer sich ein bisschen mit den Wohnungspreisen in der Stadt auskennt, wird nun laut auflachen – zurecht.