Es fehlt an Klassenzimmern. Neubauten können Bedarf nicht decken. Als Interimslösung kommen Fertig-Elemente zum Einsatz. Das System bringt Vor- und Nachteile.

01.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

In einem Kraftakt hat die Stadt in den vergangenen Jahren über 500 zusätzliche Kita-Plätze geschaffen. Auslöser waren die gestiegenen Geburtenzahlen. Aus kleinen Kindern werden Schülerinnen und Schüler – das wirkt sich künftig auch auf den Bedarf an Klassenzimmern aus. Über 30 fehlen in absehbarer Zeit in den Grundschulen. Dazu kommt ab 2026 der gesetzliche Anspruch der Eltern auf Ganztagsbetreuung. Mobile Raummodule sollen einen Teil des Bedarfs decken.