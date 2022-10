Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns ruft Ärzte dazu auf, am Montag zwischen 8 und 10 Uhr nicht zu arbeiten. Grund sind die Sparpläne der Regierung.

07.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Ein Termin bei einem Facharzt in der Region – sei es Kardiologe, Kinderarzt oder Gynäkologe – ist nicht einfach zu bekommen. Die Wartezeiten sind oft lang. Nun hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Sparmaßnahmen auf den Weg gebracht, die die Situation noch verschärfen könnten. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) ruft deshalb Ärzte zu einem Protesttag am Montag auf: Zwischen 8 und 10 Uhr sollen die Praxen geschlossen bleiben – auch in Kempten und im Oberallgäu.

