Hotel in Kempten will "dringend benötigten" Portier einstellen: Warum das Landratsamt ablehnt

Ein Hotel in Kempten glaubt, einen dringend benötigten Portier gefunden zu haben. Doch das Landratsamt hat Einwände - warum?

10.03.2023 | Stand: 17:08 Uhr

Da bleibt dem Kemptener Hotelier Walter Mauderer regelrecht die Spucke weg: Er will einen 30-Jährigen aus Afghanistan als Nachtportier und für den Zimmerdienst einstellen, doch das Landratsamt verweigert die Arbeitserlaubnis wegen „deutlich zu geringem Stundenlohn“. Die Behörde bittet den im Oberallgäu lebenden Afghanen, sich eine andere Arbeitsstelle zu suchen oder einen neuen Vertrag vorzulegen. Mauderer empfindet dieses Schreiben als „anmaßend“. Er wollte dem Mann schließlich zwölf Euro Mindestlohn plus Sonn-/Feiertags- und Nachtzuschläge zahlen. Damit wäre der Mann schon in der Probezeit auf ungefähr 13 bis 14 Euro Stundenlohn gekommen. (Hier lesen Sie: Wie Chefs Mitarbeiter im Hotel oder Restaurant begeistern können)

