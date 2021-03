Geht’s in der Big Box erst 2022 wieder so richtig los?

Hallenbetreiber fordert verlässliche Vorgaben aus der Politik, um planen zu können. Gerhard Polt, Gianna Nannini und Like Mockridge kommen nun erst 2022.

„Verwirrend“ findet Ramona Kloos von der Big Box Allgäu die aktuellen Corona-Regelungen. „Im April wird wohl nichts gehen“, sagt sie. Ab Herbst könnten aber durchaus kleinere Konzerte wieder stattfinden, glaubt sie. Ihre Langzeit-Prognose für die Veranstaltungsbranche lautet: „Richtig aufwärts wird es wohl erst 2022 wieder gehen.“ Denn in nächster Zeit seien Künstler wie Veranstalter vor allem mit der Abwicklung der ausgefallenen und verschobenen Termine beschäftigt. Ersichtlich ist dies auch am Terminkalender, der derzeit in schöner Regelmäßigkeit aktualisiert wird: Frühlings- und Sommertermine der Big Box werden auf Herbst und Winter oder besser noch gleich ins Jahr 2022 verschoben (siehe auch Big-Box-Artikel rechts).