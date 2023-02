So sieht das neue Geiger-Verwaltungsgebäude für 160 Beschäftigte in Herzmanns von innen aus

Geiger spricht von "gelebtem Flächenrecycling": Erst Kiesgrube, dann Deponie, jetzt Baugrund. Das neue Bürogebäude in Herzmanns bietet 160 Arbeitsplätze.

20.02.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Nachhaltigkeit ist mehr als ein Trendwort, hält immer stärker in Firmen und Bauprojekten Einzug. Dafür sorgen rechtliche Vorgaben ebenso wie die Erkenntnis, wie wichtig Umwelt- und Klimaschutz sind. Viele nehmen die Firma Geiger vor allem durch Kies- und Betonlaster war. Doch das Unternehmen, das in einer 1923 gegründeten Holzhandlung mit Fuhrwerksbetrieb fußt, hat auch Expertise etwa in Recycling und Umweltsanierung, Holzsystem- und Schlüsselfertigbau. (Hier lesen Sie: Haus kaufen in Kempten: Im Frühjahr Verkaufsstart Baugebiet Halde-Nord - BSG-Allgäu baut Holz-Hybrid-Häuser)

Geiger fragt Beschäftigte in Herzmanns, wer Interesse an einem Pendelbus für den Weg zur Arbeit hat

In Herzmanns, wo Geiger jetzt einen Verwaltungsbau einweihte, laufen mehrere Fäden zusammen. Das beginnt beim Baugrund: Die Fläche war Kiesgrube, später Boden- und Bauschuttdeponie. Nun entstand darauf in 18 Monaten für mehrere Millionen Euro ein Bürogebäude. „Ein Beispiel für gelebtes Flächenrecycling“, sagt geschäftsführender Gesellschafter Pius Geiger. Nachhaltigkeit sei immer wichtiger.

Aktuell fragt das Unternehmen ab, wie viele Beschäftigte Interesse an Pendelbussen haben, um von Kempten und dem Oberallgäu umweltfreundlich zum Arbeitsplatz zu gelangen. In Herzmanns arbeiten derzeit etwa 300 Menschen. Künftig oder auch „perspektivisch gesehen“ könnte Geiger dort 450 beschäftigen. (Lesen Sie hier: Standortfaktor ÖPNV: Weil der Nahverkehr nicht ausgebaut ist, muss Scaltel in Waltenhofen Parkplätze bauen)

Als Holz-Hybrid-Bau kombiniert das neue Gebäude Glas, Holz und Beton, wobei der Holzanteil von Stock zu Stock steigt. Kunden und Besucher finden unterschiedliche Bauweisen vor und erleben, wie Trockenbauwände und schallabsorbierende Elemente Räume verändern. Glaswände sorgen für Helligkeit, Sensoren und Steuerungstechnik für gesundes Raumklima. Großraumbüros gibt es keine, dafür aber in jedem Geschoss große Besprechungs- und Freiflächen. Bis auf einige Wechselarbeitsplätze sind alle 160 Schreibtische höhenverstellbar, was rückenschonendes Arbeiten ermöglicht.

So sah das Areal in Herzmanns früher aus. Bild: Archiv Firma Geiger

Beim Neubau auf 20 Prozent Beton verzichtet - das spart 73 Tonnen CO2

Im Vergleich zum ersten Bürogebäude am Standort wurden 20 Prozent weniger Beton verbaut, was 73 Tonnen CO2 einsparte. Allein in der Tragkonstruktion der Obergeschosse stecken über 250 Kubikmeter Holz, die etwa 223 Tonnen CO2 langfristig speichern. Holz spiele für das Unternehmen bereits eine ebenso große Rolle wie Beton, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Josef Geiger.

Die Pläne auf dem Areal reichen weiter: Später könnte an den Neubau ein Gebäude angedockt werden; auch ein Parkhaus ist vorgesehen. Überlegungen, deren Umfang in der Vergangenheit auch bei Bürgern für Unmut gesorgt hatten. Bei der Einweihungsfeier hatte das Unternehmen unter anderem Beschäftigte und Nachbarn begrüßt.

Weil Oberstdorf "nicht immer" zentral liegt - Waltenhofen könnte laut Bürgermeister Harscher eine größere Rolle spielen

Dort betonte Bürgermeister Eckhard Harscher die Bedeutung von Geiger am Standort auch als größter Arbeitgeber. Zugleich könne Waltenhofen für das Unternehmen eine wichtige Rolle spielen, sagte Harscher mit Blick auf die „nicht immer zentrale“ Lage des Firmensitzes Oberstdorf. Er freue sich auf die „weitere positive Entwicklung“. „Diese Gebäude werden keinem wehtun; das haben wir gut hingekriegt“, befand Architekt Wolfgang Ott (Augsburg). Bei Hybridbauten nehme man von allem das Beste. Wie bei alten Bergbauernhöfen: Stein da, wo es kühl bleiben soll, Holz für den Rest.