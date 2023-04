Geisterfahrer auf der A7 - beinahe Frontalzusammenstoß bei Kempten

Ein Geisterfahrer war am Samstagabend auf der A7 zwischen Kempten und Dietmannsried unterwegs. Dabei kam es beinahe zu einem frontalen Zusammenstoß.

09.04.2023 | Stand: 10:56 Uhr

Auf der A7 ist am Samstagabend ein Geisterfahrer zwischen Kempten und Dietmannsried unterwegs gewesen. Laut Polizei war der Unbekannte mit seinem Wagen auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Füssen verkehrt in nördliche Richtung unterwegs.

Geisterfahrer auf der A7 bei Kempten - Polizei sucht unbekannten Falschfahrer

Auf Höhe des Parkplatzes Leubastal-West kam es beinahe zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Dann wendete der unbekannte Falschfahrer sein Auto. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kemptener Polizei unter Telefon 0831/9909-2050 entgegen.

