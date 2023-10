Gemeinde Lauben holzt ihren eigenen Wald ab - warum?

Lauben holzt den eigenen Gemeindewald ab. Das hat einen Grund - und auch die Zukunft der Fläche ist bereits beschlossen.

27.10.2023 | Stand: 16:11 Uhr

Sturm und Unwetter haben dem Wald der Gemeinde Lauben zwischen Tennisplatz und Wertstoffhof im Moos in den vergangenen Jahren arg zugesetzt. Die Gemeinde ist aber für die Sicherheit in ihrem Teil dieses Waldes verantwortlich. Im Winter soll ihre rund 0,9 Hektar große Fläche deshalb abgeholzt und dann wieder aufgeforstet werden. Dazu entschied sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, nachdem Förster Michael Balk vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) die aktuelle Situation nochmal geschildert hatte.

Lauben (Oberallgäu) lässt sämtliche Bäume im eigenen Waldstück fällen

2017 war dort der Waldspielplatz geschlossen worden mit der Begründung, dass der Boden zu nass und die Spielgeräte und Bäume dort nicht sicher sein. Insgesamt handele es sich um eine sehr nasse Fläche, durch die Bodenart "Milder Ton" beeinflusst. „Fichten sind als Flachwurzler hier durch Windwurf sehr gefährdet und inzwischen löst sich deren Bestand in diesem Gebiet auf“, erklärte Balk. Weniger anfällig für Windwurf oder Borkenkäferbefall seien Schwarzerle, Bergahorn, Stieleiche und Roterle. Der Förster schlug vor, nach der Abholzung 2400 Pflanzen neu zu setzen, darunter 1400 Roterlen, 800 Stieleichen und 200 Stück Bergahorn.

Waldumbau: Nach der Rodung des Waldstücks bei Lauben sollen klimaresistentere Arten als Ersatz gepflanzt werden

Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 8400 Euro, vom Freistaat könne eine Förderung von 7000 Euro beantragt werden. Die Kosten für das Abholzen vorab berechnete Balk mit 6660 Euro brutto, die Holzerlöse kämen auf circa 11.000 Euro.

Bevor die Abholzaktion beginnen soll, wird die Freiwillige Feuerwehr Lauben die Gelegenheit nutzen und eine Motorsägenschulung in dem Waldstück durchführen.

