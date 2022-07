Der Gemeinderat stimmt für eine Querungshilfe an der Staatsstraße in Pfaffenhofen. Der Kreis zahlt keinen Zuschuss, stellt aber eine Tempominderung in Aussicht.

29.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Dass Autos und LKW langsamer fahren – das wünschen sich Bürger und Bürgerinnen an vielen Orten im Oberallgäu. Jüngst bemühten sich Anwohner in Niedersonthofen um Tempo 30 (wir berichteten). Nun beschäftigte sich der Gemeinderat Haldenwang mit einer Verkehrsinsel auf der Staatsstraße im Weiler Pfaffenhofen. 70 km/h sind dort erlaubt. Doch viele Auto- und LKW-Fahrer sind deutlich schneller unterwegs, sagen die Anwohner.

