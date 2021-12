Gemeindestadel bis Naturbad: Haldenwang will mehr Geld fürs Bauen ausgeben

Die Gemeinde Haldenwang will 2022 Straßenschäden beheben und mehrere Bauprojekte in Angriff nehmen. Die Vorhaben übersteigen das eigentliche Budget.

02.12.2021 | Stand: 11:23 Uhr

Ein Gemeindestadel für Börwang, neuer Asphalt im Wohngebiet am Prinzenbuckel und Sanierungsarbeiten im Haldenwanger Naturbad waren Thema während der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Wir haben im Bauausschuss überlegt, die Projekte zu priorisieren. Aber sie in einem Block umzusetzen, macht mehr Sinn“, sagte Bürgermeister Josef Wölfle. Insgesamt 1,1 Millionen Euro will die Gemeinde dafür ausgeben. Mehr als für das Bauwesen im Haushalt für das kommende Jahr eigentlich vorgesehen war. Die Ratsmitglieder unterstützen diese Pläne.