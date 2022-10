Genuss in der vierten Generation im Waldhäusle

Das Waldhäusle in Helen ist seit 100 Jahren Ziel für Freunde der Allgäuer Küche. Zu Grillfesten pilgern Gäste in Scharen. Chefinnen setzen die Tradition fort.

08.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Maskiert zum Bussi-Ball im Herbst? Da braucht es schon einen besonderen Anlass. Das Jubiläumswochenende zu 100 Jahren Waldhäusle schaffte den richtigen Rahmen. „Viele kamen verkleidet, es war eine tolle Stimmung“, schwärmt die Wirtsfamilie noch immer. Das Ausflugslokal im Waltenhofener Weiler Helen bietet alles, was in der Allgäuer Gastronomie geschätzt wird: den Stammtisch in der gemütlichen Gaststube, einen opulenten Biergarten, einen Partystadl für Veranstaltungen und Hochzeiten. Dazu traditionelle Küche und Gastgeberinnen vom Fach.

