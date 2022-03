Malermeister erregte 1877 in der ganzen Region Aufsehen mit seinem Fahrrad. Auch auf anderen Feldern gilt Guggenmos bis heute als „wilder Hund“.

08.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der Markt an verschiedenen Fahrradmodellen ist mittlerweile nahezu unüberschaubar. Es gilt als das Normalste der Welt, mit Muskelkraft (oder elektrisch unterstützt) auf zwei Rädern von A nach B zu gelangen. In den Anfangszeiten der Allgäuer Radhistorie war das anders: Der Haldenwanger Georg Guggenmos (1849 bis 1937) wurde von seinen Zeitgenossen noch für seinen Pioniergeist bestaunt. Er gilt als einer der ersten, die in Schwaben die moderne Technik nutzten.