Geplanter Lebensmittelmarkt in Börwang bleibt umstritten

Nahversorgung treibt viele während der Bürgerversammlung um. Im Neubaugebiet wird der Hochwasserschutz aufwendig. Wichtiges Grundstück gehört jetzt der Gemeinde.

18.11.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Neuigkeiten gibt es zum Feneberg-Markt an der Börwanger Steige: Erste Entwürfe sehen 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche und 78 oberirdische Stellplätze vor. Über dem Erdgeschoss sollen abgestaffelt in zwei Etagen zwölf Wohnungen mit Dachgärten entstehen. Eine Tiefgarage könnte Platz bieten für die Autos der Bewohner. In der Bevölkerung ist das Projekt nach wie vor umstritten, wurde während der Bürgerversammlung deutlich.

