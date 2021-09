Geplanter Polizei-Neubau in Kempten: Wird es nun womöglich doch das Ari-Gelände?

Auf Bitten von OB Kiechle prüft das Innenministerium einen Alternativstandort für die Polizei in Kempten. Der Pfeilergraben ist aber noch nicht vom Tisch.

17.09.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Die Polizei will am Pfeilergraben in Kempten einen Neubau errichten. Hinter dem Vorhaben steht allerdings ein Fragezeichen – zumindest gibt es in der Stadt Kritik an der Standortwahl nahe Residenz und Orangerie. Erst jüngst betonte auch Oberbürgermeister Thomas Kiechle während einer Versammlung des Heimatvereins: „Ich glaube, dass es eine bessere Lösung gibt.“ Kommt nun also doch wieder das Gelände der ehemaligen Artilleriekaserne in Betracht?

"Bestens für eine Polizeidienststelle geeignet"

Dieser Alternativstandort wird in Kempten jedenfalls hinter vorgehaltener Hand immer wieder genannt, wenn es um den geplanten Neubau am Pfeilergraben geht. Was aber sagt das bayerische Innenministerium dazu, das für den Bau verantwortlich zeichnet? „Das staatseigene Grundstück am Pfeilergraben ist aufgrund der zentralen Lage und der damit verbunden Bürgernähe bestens für eine Polizeidienststelle geeignet“, antwortet Pressesprecher Oliver Platzer auf die Frage, ob das Innenministerium am Pfeilergraben als Standort festhält. Die seit langem geplante Zusammenlegung des Polizeipräsidiums und die Zentralisierung der Polizeidienststellen in Kempten könne dort „ohne kosten- und zeitintensiven Grundstückserwerb“ umgesetzt werden. Schließlich gehört die Fläche, auf der sich aktuell ein Parkplatz befindet, dem Freistaat selbst.

Die Stadt lehne eine Bebauung des Grundstücks am Pfeilergraben allerdings ab und schlage stattdessen vor, auf dem Ari-Gelände das neue Polizeigebäude zu errichten, teilt Platzer mit. „Eine Verlagerung und Unterbringung der Polizeidienststellen auf das Areal der ehemaligen Artilleriekaserne am Stadtrand von Kempten ist wegen der vorhandenen Grundstücksgröße grundsätzlich möglich.“ Die Folge wäre allerdings ein vollständiger Rückzug der Polizei aus der Innenstadt. „Die erforderliche Bürgernähe würde an diesem neuen Standort zur Gänze verloren gehen“, sagt der Pressesprecher.

OB Kiechle: Große Herausforderungen am Pfeilergraben

OB Kiechle bestätigt: Er habe Kontakt zu Innenminister Joachim Herrmann aufgenommen und ihn gebeten, die Ari-Kaserne als möglichen Standort zu prüfen. Kiechle schließe den Pfeilergraben nicht generell aus, auch sei es ihm wichtig, für die Polizei eine gute Lösung zu finden. Allerdings berge der aktuelle Plan große Herausforderungen, unter anderem wegen der direkten Nachbarschaft zur Residenz und zum Hofgarten. Das Gebäude an dieser markanten Stelle würde nicht öffentlich genutzt. Darüber hinaus fielen öffentliche Parkplätze weg, „die für diese wichtige Lage in der nördlichen Innenstadt verloren wären“. (Lesen Sie auch: "Zeit und Kosten sind nicht abzusehen" - Stadtarchäologin über geplanten Polizei-Neubau am Pfeilergraben)

Kiechle räumt ein, dass das Ari-Gelände als Gewerbegebiet angedacht war. Doch mittlerweile habe sich das Areal mit der Bundespolizei und dem Zoll als geeigneter Behördenstandort erwiesen.

Innenminister Herrmann habe ihm zugesagt, diesen Alternativstandort zu prüfen, sagt der OB. Er erwarte zeitnah ein Ergebnis, der Druck der Polizei sei schließlich groß: „Die baulichen Maßnahmen pressieren.“

Fraglich ist, ob Bund Fläche überhaupt verkauft - und wann

Nach Angaben des Ministeriumssprechers Platzer untersucht das Staatliche Bauamt Kempten derzeit das Baurecht für den Pfeilergraben. Parallel dazu kläre die „Immobilien Freistaat Bayern“ ab, „ob und wann der Bund bereit wäre, dem Freistaat Bayern eine Fläche auf dem Areal der Artilleriekaserne zu verkaufen“. Ergebnisse lägen noch nicht vor. Erst wenn die offenen Fragen geklärt seien, könne die weitere Planung voranschreiten.

