Bürger kritisieren geplantes Baugebiet in Kempten: Zu dicht, zu hoch

22.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Baupläne für das ehemalige Gärtnerei-Gelände in Kempten-Neuhausen stoßen Menschen im Ortsteil auf. Das zeigt das Bebauungsplan-Verfahren, bei dem 13 Bürgerinnen und Bürger Bedenken vorbrachten. „Zu dicht, zu hoch, nicht zum Ortsbild passend“ – auf die Formel bringt Antje Schlüter, Leiterin des Stadtplanungsamtes, die Kritik, die unter anderem auf den Umfang der Bebauung abzielt. Allerdings: Die meisten Punkte hat der Bauausschuss jetzt verworfen und rät eben das auch dem Stadtrat. (Lesen Sie hier: Auf Wachstumskurs: Immer mehr Menschen leben in Kempten)

Wie berichtet, plant ein Investor auf dem Areal 58 Wohnungen in acht Mehrfamilienhäusern. Doch mehr Menschen bringen eben mehr Autos mit sich. Das stößt Nachbarn in Neuhausen auf. Sie befürchten eine Verkehrszunahme und wegen der zusätzlich nötigen Grundstücksausfahrten gefährliche Situationen. Die Stadt nennt den Zuwachs unbedenklich. Auf dem Neuhauser Weg seien aktuell etwa 2350 Kraftfahrzeuge pro Tag unterwegs. Mit dem Neubaugebiet kämen etwa 250 Fahrten pro Tag dazu.

Auch der Sorge eines Anwohners, dass es zu wenig Stellplätze gebe und die Wildparkerei wieder aufleben werde, widerspricht die Stadt: Das Thema gebe es „immer und überall“. Die Mindestanforderungen der Stellplatzsatzung seien erfüllt. Eine erneute Überprüfung der Abstandsflächen ergab allerdings, dass die eingehauste Abfahrt der westlichen Tiefgarage zu nah an der Grundstücksgrenze vorgesehen war. Hier wurde die Planung so verändert, dass die Regeln eingehalten werden.

Gibt es überhaupt Bedarf an so vielen Wohnungen in dem relativ kleinen Ortsteil?

Die Kritikpunkte gegen das Bauvorhaben sind vielfältig: Ein Bürger stellt infrage, ob es überhaupt Bedarf für eine so „massive Erhöhung“ an Wohnungen in dem bislang relativ kleinen Ortsteil gebe. „Das steht für uns außer Frage“, sagte Schlüter mit Blick auf die vielen Wohnungssuchenden in Kempten und den Bevölkerungszuwachs um 5443 Köpfe in den Jahren 2010 bis 2020.

Mehrfach monieren Anwohner, dass die Häuser im Vergleich zur Nachbarschaft zu hoch und zu dicht geplant seien. Es sei unverständlich, warum in dem dörflich geprägten Ortsteil eine solche Nachverdichtung zugelassen werde, heißt es. Und weiter: Mit Gebäudeumfängen, Höhen und der Zahl der Geschosse füge sich das Vorhaben nicht in die Umgebung ein. Keine gesunden Wohnverhältnisse, fürchten Bürger. Dagegen heißt es in der Stellungnahme der Stadt, die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie ausreichend Licht und Sonne seien nachgewiesen.

Andere Einwendungen zielen auf planungsrechtliche Fragen ab – etwa, dass das Baugebiet in den Außenbereich rage und in bereits bestehende Pläne eingreife. Auch das sieht die Stadt anders. Der Stadtrat könne fast jederzeit entscheiden, bestehendes Planungsrecht wieder zu ändern, sagt Schlüter. Und sie kontert den Vorwurf, dass eines der Grundstücke kein Wohngebiet sei, sondern eine landwirtschaftliche Fläche: Das sei nicht der Fall, weil es einen alten Bebauungsplan gebe.

So geht es weiter: Stimmt der Stadtrat zu, werden die geplanten Änderungen des Bebauungsplanes erneut ausgelegt. Er könnte also im April/Mai beschlussreif sein.

