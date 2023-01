Kemptener Gericht verurteilt Mutter und Sohn wegen Beleidigung von Beamten

Mutter und Sohn stehen in Kempten vor Gericht. Bei einer Verkehrskontrolle beleidigen sie Beamte. Die Provokation kommt die Angeklagte teuer zu stehen.

05.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Angriffe auf Einsatzkräfte sind nicht erst nach den Silvester-Vorfällen in Berlin und Hamburg in den Fokus gerückt. Innenministerin Nancy Faeser fordert strenge Strafen gegen Randalierer. Wegen Beleidigung und Widerstands gegen Beamte standen nun eine Mutter und ihr Sohn vor dem Kemptener Amtsgericht. Das Ergebnis der Verhandlung: Gewisse Kritik müssen sich Beamte anhören, was zu weit geht, müssen sie sich nicht bieten lassen.

