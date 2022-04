Gesangsquartett Maybebop bietet Comedy und Gesellschaftskritik

A-cappella-Quartett „Maybebop“ trumpft in der Kultbox in Kempten groß auf. Die Mischung aus Gesangskunst, Humor und Kritik kommt an.

08.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

In medias res gehen die vier Vokalisten von Maybebop gleich mit ihrem ersten Song in der Kultbox. Das „Lied vom Nicht-Verstehen“ haben sie um eine Strophe zur Coronaleugnerszene und eine zum Ukrainekrieg erweitert. Untermalt vom lautmalerischen Background seiner Kollegen singt Oliver Gies davon, dass vieles einfach nicht zu verstehen ist. Das Aufbegehren, sich Auflehnen bleibt trotz aller Ohnmacht Bürgerpflicht.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.