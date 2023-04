Geschichte ins Heute holen: Gedanken an den Bauernkrieg soll in Durach Demokratie-Prozesse anstoßen

Im Bauernkrieg kämpften 1525 in Durach Menschen für das Ende der Leibeigenschaft. Zum Gedenken soll ein Projekt grenzübergreifend Demokratie-Prozesse anstoßen.

10.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Im Iran kämpfen Frauen für ihre Rechte, vor drei Jahren begehrten Menschen in Hong Kong gegen China auf, und bis 1799 brachte die französische Revolution die bis dahin bestehende Weltordnung ins Wanken. Was in einer solchen Aufzählung oft fehlt? Herbert Seger, Vorsitzender des Heimatvereins Durach, sagt: „Auch Bauern haben versucht, diese Freiheit für sich zu gewinnen.“ Zum Gedenken an 500 Jahre Bauernkrieg wollen er und weitere Aktive 2025 zeigen, was Aufstand und Kämpfe von damals mit der heutigen Gesellschaft zu tun haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.