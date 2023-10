Pkw-Fahrer rast mit 170 km/h auf der B12 in Richtung München

960 Fahrzeuge gemessen, 70 waren zu schnell. Das ist das Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung auf der B12 in Richtung München.

19.10.2023 | Stand: 12:59 Uhr

In Fahrtrichtung München wurde auf der B12 in Richtung München am Mittwoch, 18.10, zwischen 17.40 und 22.40 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die Bilanz der Verkehrspolizeiinspektion Kempten: Von den 960 Fahrzeugen, die zu dieser Zeit unterwegs waren, fuhren 70 Fahrzeuge zu schnell.

"Während auf 41 Fahrzeugführer eine Verwarnung zukommt, müssen 29 mit einer Anzeige rechnen", teilte die Polizei mit. Auf vier Fahrzeugführer kommt zusätzlich ein Fahrverbot zu.

Viel zu schnell auf der B12: 1200 Euro Bußgeld

Ein Pkw mit Anhänger war gleich um 35 km/h zu schnell auf der Bundesstraße 12 unterwegs. Der Fahrer muss nun neben einem Fahrverbot von einem Monat zusätzlich mit einer Geldbuße von 255 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Den Höchstwert des Abends erreichte nach Polizeiangaben ein Pkw-Fahrer, der die Geschwindigkeit um satte 70 km/h überschritt. Auf den Mann wartet ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von zwei Monaten.