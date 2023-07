Gespräche über Probleme, Talentcampus, Kicker: Was sich Kinder und Jugendliche in Durach wünschen

Auf Kurse, offene Treffen und die Einführung des Jugendparlaments blickt Durach bei der Jugendarbeit zurück. Für die Zukunft haben die jungen Bürger Wünsche.

27.07.2023 | Stand: 11:23 Uhr

Ein Jugendparlament, Ausflüge zum Schlittschuhlaufen oder in den Europapark, Kurse mit einer Airbrush-Künstlerin und einem Koch: Seit Louisa Müller vergangenen Sommer in Durach ihre Arbeit als Gemeindejugendarbeiterin aufnahm, hat sich einiges getan. Im Gemeinderat berichtet sie von Meilensteinen, Zukunftsplänen und Herausforderungen. Sie sagt: „Gerade Jugendliche öffnen sich stark. Zum Beispiel bei Problemen in der Familie.“

Viermal pro Woche lädt die 27-jährige Erzieherin und Kindheitspädagogin zum offenen Jugendtreff in die Jugendkulturwerkstatt. Zuvor war die Stelle ein Jahr nicht besetzt, sagt Bürgermeister Gerhard Hock. Vor allem bei der Zielgruppe zwischen acht und zwölf Jahren sei das Angebot aber gut angekommen. Die Kinder kämen zuverlässig, sagt Müller, bei gutem wie schlechtem Wetter. „Bei den Jugendlichen bis etwa 16 Jahren ist das anders.“ Sie seien in den Sommermonaten mehr im Freien unterwegs. Etwa 20 junge Menschen kommen Müller zufolge regelmäßig in den Jugendtreff.

Kochabende oder Kickerspielen steht im Duracher Jugendtreff auf dem Programm

Koch- und Backaktionen wie es sie schon vielfach gab, kämen vor allem bei den Jüngeren gut an. Dabei lernten die Kinder auch Selbstständigkeit, erzählt Müller: „Wir sprechen darüber, was sie sich vorstellen und was sie dafür einkaufen sollten. Dann ziehen sie eigenständig zum Einkauf los, was super funktioniert.“ Auf die Frage von Ratsmitglied Dominik Rietzler (CSU), was die Jugendarbeiterin noch für ihre Tätigkeit brauche, sagt Müller: „Eine Theke als Erweiterung für die Küche wäre super.“

Auch einen Kicker hatten sich die Kinder und Jugendlichen gewünscht. Dieser sei bereits angeschafft worden. Bei Älteren sei außerdem eine Spielekonsole hoch im Kurs, die gebe es vielfach in Jugendtreffs umliegender Gemeinden. Um die Bedürfnisse der jungen Menschen noch besser kennenzulernen, treffe sie sich regelmäßig mit den örtlichen Schulsozialarbeitern, erzählt Müller: „Das ist ein wichtiger Austausch über die Erfahrungen im Freizeit- und im Schulkontext.“

Jugendliche sprechen im Jugendtreff Durach auch über familiäre Sorgen

Gemeinderätin Sabine Buchmann (Grüne) fragt: „Kommen auch Kinder zum Treff, die besondere Unterstützung brauchen?“ Das sei durchaus der Fall, sagt Müller. Öfter kämen Jugendliche mit Sorgen oder Problemstellung auf sie zu.

Eine der Aufgaben von Müller ist es außerdem, das Jugendparlament zu begleiten. Das junge Gremium stünde noch ganz am Anfang. In nächster Zeit beschäftige die Gemeindejugendarbeiterin vor allem das Sommerferienprogramm. Dabei sei unter anderem ein kostenloser Talentcampus in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule geplant, diesmal gemeinsam mit der Gemeinde Dietmannsried. Eine ähnliche Aktion gab es schon einmal während der Ferienzeit, Durach ergänze sich dabei gut mit anderen Kommunen im Oberallgäu. Müller sagt: „Auch sonst haben wir für die Ferienzeit im Sommer vielfältige Aktionen geplant.“