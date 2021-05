Die Kemptener Polizei will mehrere Einheiten in einem Neubau zusammenlegen. Angedacht war dafür der Parkplatz am Pfeilergraben. Warum Fachleute ihn ablehnen.

07.05.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Eine Abfuhr hat der Gestaltungsbeirat den Plänen für einen Neubau der Polizeiinspektion am Pfeilergraben erteilt. „Das ist der falsche Standort“, waren sich die externen Fachleute nach einem Ortstermin am Donnnerstag einig.