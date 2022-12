Gestiegene Strompreise: Das macht jetzt auch das Wasser teurer

Das Fernwasser für Oberallgäu und Kempten wird teurer. Die exakte Gebühr ist noch unklar. In Kommunen wirkt sich das unterschiedlich aus.

16.12.2022 | Stand: 13:41 Uhr

Preissteigerungen und Unsicherheiten am Energiemarkt wirken sich auch auf die Wasserversorgung im Oberallgäu und in Kempten aus. Im kommenden Jahr dürften die Gebühren steigen – außerdem will der Fernwasserverband seine Stromversorgung unabhängiger machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.