Seit zehn Jahren unterstützen ehrenamtliche "Familienpaten" in Kempten Familien. Weitere sind dringend gesucht - auch wegen Corona.

27.01.2021 | Stand: 05:30 Uhr

So schön das Leben als Familie auch sein kann: Es bietet eine Vielzahl an potenziellen Stressauslösern. Das gilt erst recht, wenn zusätzliche Herausforderungen auftauchen – seien es eine Trennung, Probleme in der Schule oder fehlende Unterstützung etwa durch Großeltern. Diesen Familien Luft zu verschaffen – das ist seit zehn Jahren das Ziel der ehrenamtlichen „Familienpaten“. Jedoch: In Kempten gibt es viel mehr Anfragen als Helfer. Die Corona-Krise hat die Situation weiter verschärft.