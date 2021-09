Gesuchter Mann zieht plätzlich Messer: Polizei gibt Warnschüsse ab

Die Kemptener Polizei erhielt Hinweise, dass sich ein gesuchter 29-Jähriger im Stadtteil „Auf dem Bühl“ aufhält. Bei der Festnahme fielen zwi Warnschüsse.

04.09.2021 | Stand: 19:50 Uhr

Der 29-jährige Mann war Ende August als Insasse eines bayerischen Bezirkskrankenhauses nicht von einem bewilligten Ausgang in die Klinik zurückgekehrt. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin gegen ihn einen Haftbefehl erlassen.

Polizei gibt in Kempten Warnschüsse und überwältigt den Gesuchten

Bei der Polizeiinspektion Kempten ging ein Hinweis ein, dass sich der Gesuchte im Stadtteil „Auf dem Bühl“ aufhalten könnte. Als mehrere Streifen die überprüften, trafen sie auf den 29-Jährigen. Als die Beamten den Gesuchten ansprachen zog dieser ein Messer, wandte sich ab und rannte davon. Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Da der 29-Jährige auf Passanten in der Nähe zurannte setzten die Polizeibeamten Pfefferspray ein und gaben zwei Warnschüsse ab. Der 29-Jährige hielt daraufhin an und die Beamten konnten ihn überwältigen. Der Mann wurde festgenommen und anschließend in wieder ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

